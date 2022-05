Kirby 64: The Crystal Shards sta per arrivare su Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo

Nintendo ha annunciato il prossimo gioco per Nintendo 64 che arriverà nel catalogo Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, l'abbonamento disponibile a 39,99 euro l'anno che include anche 25 giochi Mega Drive e contenuti aggiuntivi per Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons e Splatoon 2.

Il nuovo titolo in arrivo è Kirby 64: The Crystal Shards e sarà disponibile sul servizio il 20 maggio, ovvero venerdì della prossima settimana. Questo platform 2.5D e avventura d'azione che è stato pubblicato 22 anni fa su Nintendo 64.

Come in quasi tutti i giochi con protagonista la pallina rosa di HAL Laboratory, Kirby può rubare armi agli avversari e copiare le abilità dei nemici, ma anche combinarle in più di una dozzina di mix. La trama porta il personaggio attraverso il sistema solare Ripple Star, dove dovrà visitare sette pianeti in più di 30 fasi in cui dovrà sconfiggere nemici, trovare segreti e affrontare diversi boss finali. Non mancano ovviamente vari minigiochi con multiplayer locale per un massimo di quattro utenti.

Viaggia verso le stelle al di là di Dream Land in questa avventura di #Kirby per #Nintendo64!



Il coloratissimo platform Kirby 64: The Crystal Shards si unirà al catalogo di #NintendoSwitchOnline + Pacchetto aggiuntivo il 20/05! pic.twitter.com/vuCj3BrkeG — Nintendo Italia (@NintendoItalia) May 13, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Dal lancio di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo nell'ottobre 2021, l'azienda giapponese ha aggiunto mensilmente al servizio diversi titoli per Nintendo 64, tra cui Mario Golf e F-Zero X.

Fonte: VentureBeat