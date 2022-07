Kirby, Mario e Animal Crossing ora hanno il proprio gelato personalizzato!

Cold Stone Creamery ha collaborato con Nintendo per lanciare nuovi gusti speciali di gelato basati su Kirby e la Terra Perduta, Mario Party Superstars e Animal Crossing: New Horizons. Cold Stone Creamery ha già realizzato diversi dolci ispirati inclusi il cupcake "Great Blue" e il gelato "Shark Week Frenzy" per la Shark Week di Discovery Channel.

Cold Stone Creamery sta vendendo tre nuovi gusti di gelato che rappresentano ciascuno un gioco diverso disponibile per Nintendo Switch. Per Kirby e la Terra Perduta, il gusto si chiama "The Mighty Pink Puff" e contiene gelato alla fragola, fragole, mini marshmallow e caramello.

Il gusto di Mario Party Superstars si chiama "Superstar Sprinkle Blast". Simile a "Mario's Super Birthday Blast", questo sapore ha gelato alla pastella, torta gialla, glassa blu e granelli arcobaleno. Il sapore di Animal Crossing: New Horizons si chiama "Island Getaway", ed è fatto con gelato al cioccolato, fragole, banane e condimenti di panna montata. C'è anche una torta gelato a tema Mario Kart chiamata "Rainbow Sprinkle Road". Ogni torta gelato dà la possibilità di vincere un Nintendo nuovo di zecca Switch OLED, una carta regalo Cold Stone Creamery da $ 25 o una copia di uno dei tre giochi.

