Kloa – Child of the Forest: ecco il trailer del gioco ispirato dallo Studio Ghibli e da Zelda

Oggi lo studio di sviluppo Wildpad ha rilasciato il primo trailer di Kloa - Child of the Forest. Il progetto è nato su Kickstarter ed è esplicitamente ispirato ai mondi natti dalla creatività dello Studio Ghibli e ai giochi della saga di The Legend of Zelda.

Il mondo di Kloa è consumato da una misteriosa maledizione, il nostro compito sarà quello di riportare la foresta un tempo lussureggiante ed i suoi abitanti al loro stato primordiale. Il gioco promette una esperienza di combattimenti frenetici, enigmi e tanta bellezza naturale, tutti disegnati in un fantastico stile Pixel Art.

Il lancio di Kloa – Child of the Forest è previsto per l’ultimo quadrimestre del 2023, ed è già preordinabile su Steam, mentre qui trovate il link al progetto su Kickstarter., dove sono disponibili i tier di donazione e moltissime spiegazioni sul mondo di gioco.

Fonte: IGN