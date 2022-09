League of Legends: G2 Esports annuncia un nuovo team tutto al femminile

G2 Esports ha annunciato una nuova squadra di League of Legends tutta al femminile, una delle prime del suo genere.

La squadra, chiamata Hel, prende il nome dalla dea della morte della mitologia norrena e comprende le giocatrici d'élite Olivia "Olizia" Nnenna Calistus, Agnė "Karina" Ivaškevičiūtė, Alena "TIFA" Maurer, Maya "Caltys" Henckel e Ève "Colomblbl" Monvoisin.

Questa iniziativa segue la squadra Valorant di G2 Gozen, formata l'anno scorso da sole donne, e dimostra l'impegno di G2 per aumentare la visibilità delle donne negli esports e per permettere a uomini e donne di competere insieme in futuro.

Henckel detiene il titolo di giocatrice di League of Legends con il più alto ELO in EUW e ha la maggiore esperienza in squadra con roster misti.

"Non è un segreto che le donne siano estremamente sottorappresentate negli esports e nei giochi in generale", ha detto.

"Da ragazza non avevo alcun modello femminile all'interno dello spazio del gaming a cui guardare e a cui aspirare. A questo va aggiunto che, in quanto donna, ho avuto la mia parte di esperienze negative nei campionati, avendo ricevuto insulti e molestie durante le partite ufficiali".

"Sebbene la scena femminile di League of Legends sia ancora relativamente piccola, G2 sta facendo un salto di qualità per migliorare il nostro roster e aprire la strada ad altre squadre. Il fatto che G2, una delle più grandi organizzazioni di Esport al mondo, investa nella scena aiuta a mostrare al mondo che ci sono donne che giocano a livello competitivo. Spero che questo apra più opportunità per le donne di entrare negli esports e ispiri più ragazze a iniziare a giocare a livello competitivo".

Maurer è una delle giocatrici più conosciute in Europa e sostiene la visibilità delle donne negli esports di League of Legends.

"Entrare in G2 è letteralmente il mio sogno d'infanzia che si realizza. E potrò farlo con le migliori compagne di squadra e il miglior staff che potessi desiderare", ha dichiarato.

"È un enorme traguardo che rompe gli stereotipi, pieno di opportunità e di possibilità per le giocatrici e per il settore degli esports in generale - un traguardo che tutte noi abbiamo sperato e atteso per molto tempo. Questo incoraggia allo stesso tempo la prossima generazione di giocatrici ad abbracciare i propri sogni senza restrizioni o limiti, e si spera di vedere un numero sempre maggiore di giocatrici professioniste".

Anche il fondatore e CEO di G2 Esports Carlos 'Ocelote' Rodriguez ha commentato: "abbiamo preso d'assalto Valorant con la squadra G2 Gozen, che comprende cinque dei giocatori più dotati e sono tutte donne. Non dovete aspettarvi niente di meno da G2 Hel. Domineremo divertendoci alla maniera di G2".

Fonte: Eurogamer.net.