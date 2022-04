LEGO Atari 2600, un nuovo set ufficiale, uscirà ad agosto secondo un leak

LEGO non è nuova né ai videogiochi, né ai set ispirati a videogiochi e nemmeno a set ispirati a console (come potete vedere in calce alla notizia), e sembra che nel corso di quest'anno verrà rilasciato un altro set dedicato a un'altra console.

Pare infatti che una versione LEGO ufficiale dell’Atari 2600 verrà commercializzata ad agosto, come parte del festeggiamento del cinquantesimo anniversario di Atari, del 1977 al 2022.

Il modello dovrebbe avere l'iconico bordino in legno, una replica del joystick CX40 e della cartuccia di Pitfall!, mentre le dimensioni dovrebbero essere all'incirca alle stesse della console originale.

Tutto questo finora è un leak, che ci viene riportato dal sito Promobricks, i cui dati spesso e volentieri si rivelano affidabili. Un’informazione in più, che contribuirebbe all’analogia con il precedente set ufficiale dedicato al NES, comunica che ci sarebbe anche una scena nascosta dietro uno sportellino, che raffigurerà Pitfall Harry impegnato a superare un fossato con dei coccodrilli.

Il costo dovrebbe essere di 169,99€ ad agosto, quando il LEGO Atari 2600 sarà ancora un’esclusiva temporale del negozio digitale LEGO, anche se poi dovrebbe diventare disponibile altrove a gennaio 2023.

Fonte: Eurogamer.net