LEGO e Nintendo uniscono le forze e lanciano nuovi personaggi Super Mario Bros.

LEGO e Nintendo stanno collaborando di nuovo per pubblicare una serie di pacchetti di personaggi dall'universo di Super Mario Bros. Non è la prima volta che entrambe le società collaborano al lancio di un prodotto, visto che in precedenti occasioni hanno lanciato set ispirati a Luigi's Mansion e ad alcuni livelli classici.

Il set di personaggi è stato annunciato durante LEGO Con 2022. Attraverso un tweet, Nintendo ha annunciato l'arrivo di questi personaggi: Ruboniglio, Toad Viola, Martelkoopa, Pterotondo, Magikoopa, Baby Yoshi, Yoshi Rosso e Tipo Timido Blu. "Le possibilità illimitate dei set di giocattoli LEGO Super Mario portano i personaggi di Super Mario nel mondo reale", ha affermato un rappresentante LEGO di questa nuova collaborazione.

Naturalmente, i personaggi sono progettati per essere utilizzati in alcuni dei set LEGO Super Mario di cui abbiamo parlato all'inizio, anche se ovviamente possono anche fungere da decorazione. Va notato che ogni pacchetto ha un solo personaggio misterioso.

Just announced at #LEGOCON, the latest #LEGO Super Mario Character Packs are on the way! Get playing with Nabbit, a Hammer Bro, Baby Yoshi and more!



Learn more: https://t.co/3Qhv2e8bdN pic.twitter.com/3fjuq7fiYX — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 18, 2022

Il pacchetto personaggi di Super Mario Bros. sarà in vendita il 1° agosto per $ 5,99, lo stesso giorno in cui il set del castello di Peach sarà messo in vendita. Curiosamente, LEGO e Nintendo hanno annunciato che l'imballaggio delle confezioni sarà realizzato in cartone anziché in plastica nell'ambito della loro iniziativa per ridurre gli sprechi.

