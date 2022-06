Lorelei and the Laser Eyes è la novità dei creatori di Sayonara Wild Hearts

Il Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, evento incentrato sui videogiochi di terze parti che arriverà presto su Nintendo Switch, è stato carico di alcune delle novità più interessanti come Lorelei and the Laser Eyes, il nuovo videogioco di Simogo, creatori di Sayonara Wild Hearts, che sarà pubblicato da Annapurna Interactive e arriverà nel 2023 per console ibrida e PC.

Lorelei and the Laser Eyes è un progetto in sviluppo dal 2019, lo stesso anno in cui è stato rilasciato Sayonara Wild Hearts. Lorelei è un titolo di indagine e mistero che ci metterà nei panni di una donna che indaga sulla morte di una persona in un'antica dimora.

Nonostante lo studio non abbia specificato troppi dettagli, i suoi creatori hanno svelato che durante l'avventura i giocatori dovranno scervellarsi per risolvere intricati enigmi e puzzle. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Simogo ha condiviso un breve elenco di alcune delle più grandi influenze di Lorelei. Tra questi possiamo trovare saghe di videogiochi come Resident Evil e Silent Hill, che molto probabilmente hanno influenzato il design di molti scenari ed enigmi, o film come The Shining, che sono serviti da ispirazione per creare l'atmosfera cupa della magione.

Lorelei and the Laser Eyes non ha ancora una data di uscita, ma il gioco dovrebbe essere lanciato il prossimo anno.

Fonte: Rock Paper Shotgun