Mafia: il nuovo capitolo è ufficiale, in lavorazione presso Hangar 13!

Siamo in pieno ventesimo anniversario per il franchise Mafia, nome che è tutto un programma ma che in questi anni è riuscito a ritagliarsi un grosso spazio tra gli open world, permettendosi anche qualche innovazione. Chissà se troveremo qualcosa di nuovo anche nel nuovo capitolo

Già, perché 2K ha annunciato proprio un nuovo capitolo di Mafia in lavorazione presso Hangar 13, che ha già lavorato su Mafia III, Mafia: Trilogy e Mafia: Definitive Edition. Ha già parecchia esperienza dunque. Questo annuncio arriva in una speciale intervista agli sviluppatori originali del franchise, dove alla fine si conferma tutto ciò:

"Sono felice di confermare che abbiamo iniziato un nuovissimo progetto riguardante Mafia! Anche avremo bisogno di alcuni anni e per adesso non possiamo dire altro, siamo davvero entusiasti all’idea di continuare a lavorare su questo franchise tanto amato per regalare nuove storie ai giocatori."

Queste le parole del Direttore Generale Roman Hladík, avvisandoci però che servirà diverso tempo per vedere qualcosa di concreto. Possiamo dare per scontato che questo progetto arriverà solo sulle console di nuova generazione e PC.

Fonte: MafiaGame