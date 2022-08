Mario Kart Tour nel prossimo aggiornamento aggiungerà 'nuovi modi di giocare in multiplayer'

Un imminente aggiornamento multiplayer per Mario Kart Tour aggiungerà "nuovi modi di giocare".

Mario Kart Tour è disponibile dal 2019 e il suo prossimo grande aggiornamento sta tentando di migliorare l'elemento multiplayer di questo popolare pocket racer. Un post sull'account Twitter ufficiale di Mario Kart Tour rivela che lo sviluppatore sta "aggiungendo nuovi modi per giocare in multiplayer".

Cosa siano esattamente questi "nuovi modi" è un mistero, ma per fortuna non dovremo aspettare molto per scoprirlo, poiché l'aggiornamento arriverà sui dispositivi mobile alla fine del prossimo mese.

With the #MarioKartTour multiplayer update at the end of September, we're adding new ways to play multiplayer, and removing Gold Races (available only to Mario Kart Tour Gold Pass subscribers; see in-game notification for more details). Look for more info in early September! pic.twitter.com/wSHqc0Bfdv