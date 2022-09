Mario Kart Tour è la gallina dalle uova d'oro di Nintendo

Anche se Nintendo tende a non giocare bene con gli altri quando si tratta di piattaforme rivali, negli ultimi anni ha provato ad entrare nel mercato mobile. Ora possiamo dire che ha avuto un discreto successo anche in quell'arena, generando quasi $ 300 milioni attraverso Mario Kart Tour.

La nuova rivelazione arriva per gentile concessione dei numeri di Sensor Tower riportati da GamesIndustry.biz . Prima di questa settimana, i numeri più aggiornati sul gioco di corse per dispositivi mobile di Nintendo risalivano all'aprile 2021. All'epoca, Mario Kart Tour aveva generato $ 200 milioni di spesa per i giocatori.

Il titolo mobile è ora arrivato a circa $ 293 milioni. Per chi non ha familiarità con Mario Kart Tour e le sue meccaniche, ci sono due modi in cui i giocatori possono spendere soldi reali nel gioco anche se è gratuito. O acquistando il Gold Pass mensile o tramite la sua meccanica gacha: quest'ultima tuttavia verrà rimossa in un aggiornamento prossimamente.

La rivelazione che Mario Kart Tour è sul punto di superare i 300 milioni di dollari di spesa dei giocatori apotrebbe aver confermato che Nintendo ha finalmente trovato un successo mobile per Mario.

Fonte: Eurogamer