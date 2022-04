Marvel's Avengers in arrivo Jane Foster, la potente Thor sarà un nuovo eroe giocabile

Sono trascorsi quasi cinque mesi dall'ultima volta che Marvel's Avengers ha ricevuto un nuovo personaggio giocabile - Spider-Man per PlayStation - ma finalmente ci sono buone notizie: lo sviluppatore Crystal Dynamics ha confermato che un altro supereroe è in arrivo e si tratta di Jane Foster, la potente Thor.

I dettagli su Foster sono limitati in questo primo momento della rivelazione di Crystal Dynamics, ma lo sviluppatore ha confermato che il personaggio avrà "molto in comune" con la versione di Thor già nel gioco.

Al momento, non è chiaro quando arriverà il nuovo personaggio. Crystal Dynamic non ha offerto tempistiche per l'eroe giocabile nel suo recente post sul blog, confermando solo che Foster verrà lanciata come parte dell'aggiornamento 2.5 di Marvel's Avengers e che maggiori dettagli saranno condivisi "in futuro".

Probabilmente Crystal Dynamics mirerà a lanciare Foster quest'estate, dato che il personaggio avrà un ruolo di primo piano (interpretato da Natalie Portman) nel quarto film di Thor della Marvel, Lost and Thunder, che dovrebbe arrivare nei cinema l'8 luglio.

Altrove nel mondo di Marvel's Avengers, Crystal Dynamics ha delineato piani per apportare miglioramenti alla lista degli eventi di gioco.

"Eventi come Cosmic Threat, Tachyon Anomaly e Corrupted Vibranium hanno contribuito a costruire una spina dorsale per il primo anno di Marvel's Avengers", ha spiegato Crystal Dynamics nel suo ultimo aggiornamento, "Poiché quest'anno sono entrati in un calendario di rotazione, vogliamo assicurarci che rimangano freschi e avvincenti".

