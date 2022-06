Marvel's Spider-Man Miles Morales confermato per PC. Tutta la 'serie' è in arrivo

Attraverso PlayStation Blog, Insomniac Games ha confermato l'arrivo delle versioni PC della serie Spider-Man.

L'Head of Franchise Strategy & Studio Relations di Insomniac, Ryan Schneider, scrive: "Marvel’s Spider-Man Remastered e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, le due imperdibili avventure d’azione per le console PlayStation, arriveranno presto su PC!"

"Annunceremo ulteriori dettagli sui titoli della serie Marvel’s Spider-Man per PC man mano che ci avvicineremo alle rispettive date di uscita. Per il momento, possiamo svelare che Marvel’s Spider-Man Remastered arriverà su PC il 12 agosto 2022, mentre Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sarà pubblicato nell’autunno 2022".

Dal comunicato dello studio, è emerso che Nixxes Software collaborerà alle versioni PC dei giochi.

"Vorrei anche ringraziare i colleghi di Nixxes Software, nostri partner nei PlayStation Studios, per il lavoro di ottimizzazione svolto su Marvel’s Spider-Man Remastered e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales per PC. Il nostro team è entusiasta della dedizione e dello spirito di collaborazione dimostrati dagli amici di Nixxes. Ci riconosciamo molto nel loro impegno".

Come detto più volte in precedenza, sembra proprio che PlayStation voglia continuare a puntare forte sui porting per PC delle sue esclusive e l'annuncio della serie Spider-Man è un'ulteriore conferma di questa strategia.

Fonte: PlayStation Blog.