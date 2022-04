Mass Effect 5 è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo mentre Dragon Age è a metà strada

Sul blog ufficiale BioWare sono apparse finalmente novità importanti sullo stato dei lavori sui nuovi Mass Effect e Dragon Age, forse non proprio quello che ci si augurava. Il primo ad arrivare sarà senza dubbio l'RPG fantasy, a metà ormai del proprio sviluppo (nonostante sia in cantiere da diversi anni), mentre per la controparte sci-fi, ci sarà ancora da attendere.

Presentato ai The Game Awars del 2020, il nuovo Mass Effect ha sorpreso un po' tutti, in quanto sembrerebbe un sequel diretto della trilogia originale. Ma quel teaser è tutto ciò che abbiamo e continuerà a essere così per molto tempo. Si è ancora all'inizio dei lavori e stando così le cose, il nuovo capitolo potrebbe arrivare intorno al 2024 (se tutto andrà bene).

Questi due lavori sono di importanza cruciale per BioWare, chiamata a riscattarsi dopo i passi falsi con Anthem e Mass Effect Andromeda. Possiamo prendere queste notizie come qualcosa di positivo: evidentemente vogliono fare tutto per bene.

Fonte: BioWare