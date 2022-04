Mass Effect su GBA è il demake in stile Advance Wars creato da un fan

Game Boy Advance era una console portatile Nintendo con alcuni giochi davvero sorprendenti nella sua grafica. Ovviamente non avrebbe mai potuto eseguire un gioco AAA come Mass Effect...oppure sì? Un fan ha reimmaginato la versione del gioco su questa vecchia console seguendo però lo stile di Advance Wars nel gameplay.

Il canale 64 Bits è noto su YouTube per fare questo tipo di video, in cui immagina il "demake" di giochi famosi su piattaforme diverse usando il gameplay di altri titoli, che funzionano meglio nei vecchi videogiochi.

Non è un demake in sé e non è giocabile come Bloodborne per PS1, ma si tratta solo di un'animazione per stimolare l'immaginazione e la creatività di coloro che guardano. Il risultato tuttavia è davvero spettacolare. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Con il remake di Advance Wars 1+2 posticipato a tempo indeterminato, un Mass Effect che segue lo stesso stile di gioco diventa ancora più interessante, non trovate?

Fonte: Eurogamer