Mass Effect: lo sceneggiatore Karpyshyn è rimasto sorpreso dalle richieste di romance con Garrus!

In attesa di scoprire qualcosa di nuovo sul prossimo capitolo di Mass Effect, la Legendery Edition (disponibile gratuitamente su Prime Gaming) sta dando modo ai fan e non, di riscoprire vecchi aneddoti che hanno coivolto anche lo storico sceneggiatore Drew Karpyshyn. Uno dei punti focali della questione, riguarda le romance di Garrus e Tali assenti nell'originale e aggiunte solo in Mass Effect 2 proprio per le tante richieste piovute dai fan.

"Abbiamo sempre saputo che [Garrus e Tali] sarebbero tornati come compagni", ha detto Karpyshyn. "Sono rimasto un po' sorpreso che i fan volessero le romance. Con Tali si poteva capire: non ha mai mostrato il suo volto, quindi è stato facile immaginare qualcosa di vagamente umano (ma aveva quei piedi strani). Garrus mi ha preso alla sprovvista", ha aggiunto . "Ma una volta che abbiamo visto cosa volevano i fan, abbiamo deciso di aggiungerla".

Effettivamente Garrus è molto distante dal concetto umano di "piacevole", con quel carapace e quelle mandibole laterali semoventi. Ma Mass Effect in fondo, è uno dei giochi più inclusivi mai creati, dunque perché no!?

