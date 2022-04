Max Payne 1 e 2 Remake per PS5, Xbox Series X/S e PC annunciati ufficialmente

Remedy e Rockstar Games hanno annunciato i remake di Max Payne e Max Payne 2: The Fall of Max Payne.

Con un annuncio a sorpresa, Remedy lavorerà con Rockstar in base a un nuovo accordo editoriale per riportare in vita i primi due Max Payne per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Remedy si occuperà dello sviluppo mentre Rockstar finanzierà il progetto "che sarà in linea con una tipica produzione di giochi AAA di Remedy."

I remake di Max Payne saranno sviluppati utilizzando l'engine Northlight di Remedy, lo stesso usato per Control e Alan Wake 2.

Anche gli originali Max Payne erano il risultato di una partnership tra Remedy e Rockstar, con Remedy che si occupava dello sviluppo e Rockstar della pubblicazione. Rockstar ha anche gestito lo sviluppo di Max Payne 3.

"Siamo stati entusiasti quando i nostri amici di lunga data di Remedy ci hanno chiesto di rifare i giochi originali di Max Payne", ha affermato il fondatore di Rockstar Sam Houser. "Siamo grandi fan di quello che il team di Remedy ha creato nel corso degli anni e non vediamo l'ora di giocare a queste nuove versioni".

Il CEO di Remedy Tero Virtala ha aggiunto: "Max Payne ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di tutti in Remedy e sappiamo che milioni di fan in tutto il mondo la pensano allo stesso modo".

Virtala ha aggiunto che il team è entusiasta di "riportare ai giocatori la storia, l'azione e l'atmosfera degli originali Max Payne in modi nuovi".

Fonte: IGN.