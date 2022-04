Max Payne 1 e 2 Remake annunciati ufficialmente e i fan vogliono il ritorno del volto di Sam Lake

Max Payne tornerà nei remake dei primi 2 capitoli e i fan di Remedy vogliono che il volto di Sam Lake torni sull'amato personaggio.

Remedy Entertainment e Rockstar Games hanno annunciato che i remake di Max Payne e Max Payne 2: The Fall of Max Payne sono in fase di sviluppo attivo. Non ci è voluto molto perché i fan dell'iconica serie parlassero della ricomparsa del volto di Sam Lake.

Dozzine di fan parlano della speranza che il volto di Lake faccia il grande ritorno nel remake dell'originale Max Payne. Inoltre, il subreddit dedicato a Max Payne ha una sfilza di commenti da parte di fan ugualmente fiduciosi che il volto di Lake riceva un aggiornamento HD.

Per chi non lo sapesse, la faccia di Max Payne nel gioco originale è in realtà modellata sullo sviluppatore di Remedy Sam Lake, che ha scritto il gioco originale del 2001. Oltre 20 anni dopo, Lake è ora salito in cima a Remedy Entertainment e da allora è stato responsabile di Alan Wake e Control.

La faccia di Lake è stata utilizzata solo per il modello in-game di Max Payne per il primo gioco della serie, poiché è stata poi rimodellata per Max Payne 2: The Fall of Max Payne.

Fonte: Gamesradar.