Meta e Project Cambria: il prossimo headset VR ha una finestra di lancio

Meta ha dimostrato di avere una delle linee di headset VR più popolari sul mercato. Sia Oculus Quest che Oculus Quest 2 hanno venduto abbastanza bene, portando la VR alle masse in una forma accessibile che non richiede un PC per funzionare.

Oculus Quest 2 ha ormai quasi due anni di vita e, sebbene molti lo stiano ancora apprezzando, c'è anche chi guarda al futuro. Durante un'intervista, Mark Zuckerberg, boss di Facebook, ha rivelato che il prossimo headset Meta VR è in arrivo e sarà lanciato a ottobre.

Precedentemente noto come Project Cambria, il prossimo headset Meta VR porterà molte più funzioni innovative e nuove tecnologie alla realtà virtuale. Zuckerberg ne ha parlato durante una recente intervista con Joe Rogan, in cui ha dichiarato che il "prossimo dispositivo" arriverà a ottobre. Purtroppo, Zuckerberg non ha fornito un nome ufficiale per l'headset, né un prezzo esatto.

Il prossimo headset Meta VR farà un passo avanti rispetto a Oculus Quest 1 e 2, non solo tracciando le mani e i movimenti dell'utente, ma anche il suo volto. Il nuovo dispositivo sarà in grado di tracciare il movimento degli occhi, mostrando esattamente dove l'utente sta guardando. Sarà anche in grado di leggere le espressioni facciali, in modo che anch'esse possano essere trasmesse al proprio avatar per un'esperienza social più naturale. Le informazioni precedenti relative a Project Cambria hanno anche evidenziato che la realtà aumentata o mixed sarà un aspetto del dispositivo.

Tutta questa nuova tecnologia, tuttavia, avrà un certo costo. Il prezzo del prossimo headset Meta VR sarà probabilmente significativamente più alto di quello di Quest e di Quest 2. È stato suggerito che l'headset sarà venduto per circa 800 dollari o più.

Probabilmente non ci vorrà molto prima che Meta annunci un evento per rivelare la nuova tecnologia e ciò che gli utenti possono aspettarsi dal nuovo visore.

Fonte: Gamerant.