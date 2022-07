Meta Quest 2 costerà $100 in più dal prossimo mese

La società madre di Facebook, Meta, ha annunciato che aumenterà il prezzo dei suoi visori per realtà virtuale Meta Quest 2 di $ 100, rendendo la versione da 128 GB $ 400 e la versione da 256 GB $ 500. La modifica del prezzo entrerà in vigore il 1 agosto.

Meta non aggiungerà nuove funzionalità a Quest 2 per giustificare l'aumento dei prezzi dato che la società ha affermato che sta adeguando il prezzo per "continuare a investire nel portare avanti l'industria della realtà virtuale a lungo termine".

I costi per produrre e distribuire i visori Quest 2 VR sono aumentati, motivo per cui Meta sta aumentando i suoi prezzi. I fondi extra consentiranno a Meta di investire in "ricerca rivoluzionaria e sviluppo di nuovi prodotti". Uno di questi prodotti è un nuovo visore di fascia alta chiamato Project Cambria, che presumibilmente competerà con il presunto visore AR/VR di Apple che uscirà nel 2023.

An offer to download Beat Saber, one of the most popular Quest apps, at no additional cost will come with every new headset purchase for a limited time. Ends 12/31/22. Terms apply: https://t.co/apFFTgmJSB