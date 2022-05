Meta potrebbe lanciare i suoi visori entro il 2024, ma costeranno più di $800 per un report

Meta sta lavorando sodo per creare il Metaverso, da qui il cambio di nome che l'azienda ha subito l'anno scorso. La società sta inoltre pensando di costruire questo Metaverso offrendo alle persone hardware di alto livello e per farlo sta sviluppando i suoi visori.

Un nuovo report suggerisce che Meta lancerà quattro nuovi visori da qui al 2024, con due accessori Quest in arrivo nel 2023 e nel 2024. Quest'anno, tuttavia, Meta dovrebbe pubblicare un nuovo visore orientato al business di fascia alta attualmente denominato con il nome in codice Project Cambria.

Il report definisce Project Cambria un "Chromebook per il viso". Questo perché Cambria ha specifiche hardware simili a un laptop Chromebook. Utilizzerà il sistema operativo di Meta, che è basato su Android e sarà compatibile con vari strumenti, servizi e app Quest basati sul Web. Cambria sarà commercializzato principalmente come dispositivo di lavoro piuttosto che come dispositivo di gioco, quindi si dice che come obiettivo abbia "alta risoluzione".

Ogni visore avrà anche un passthrough a colori grazie a una serie di telecamere posizionate all'esterno, consentendo agli utenti di vedere l'ambiente circostante per evitare di sbattere contro le cose. Consentirà anche esperienze miste e di realtà aumentata.

Veniamo al prezzo e alla data di uscita: potenzialmente Cambria potrebbe arrivare a settembre, salvo problemi di consegne dovute alla mancanza di componenti, ed il suo costo si aggira intorno agli 800 dollari. Le altre versioni invece dovrebbero arrivare entro il 2024 ad un costo ancora più alto.

