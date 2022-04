Meta vuole lanciare 'Zuck Bucks', una valuta che potrà essere utilizzata nel Metaverso

Meta vuole avere una sua criptovaluta. Secondo quanto riferito, la società sta lavorando a un nuovo asset digitale chiamato Zuck Bucks, chiamata internamente così in onore (ovviamente) di Mark Zuckerberg, CEO e fondatore di Meta.

Secondo alcuni report, "è improbabile che si tratti di una tradizionale criptovaluta basata su blockchain". Meta tende a introdurre token in-app che sarebbero controllati centralmente, simili a quelli utilizzati nelle app e nei videogiochi.

Ciò che è chiaro è che non vogliono che diventi una criptovaluta, ma qualcosa di più simile a un token virtuale, come nel caso dei V-Bucks di Fortnite o dei Robux che vengono offerti in Roblox. L'idea non è nuova, nemmeno per Facebook, che ha lanciato i suoi Facebook Credits nel 2009. Questa valuta virtuale permetteva agli utenti di effettuare acquisti in giochi come FarmVille. Sebbene l'esperimento abbia avuto un certo successo, alla fine è stato abbandonato nel 2013 perché era troppo costoso da mantenere.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli su come verranno impiegati questi Zuck Bucks, ma quello che è certo è che saranno uno dei pilastri del metaverso, poiché potrebbe essere la valuta ufficiale all'interno di quell'universo virtuale.

