Metroid Prime: il gruppo musicale inglese Autechre era in lizza per creare la musica

La relazione del gruppo musicale inglese di musica elettronica Autechre con la serie Nintendo è stata oggetto di speculazioni da quando i suoi due membri, Rob Brown e Sean Booth, sono apparsi nei titoli di coda di Metroid Prime del 2002.

Parlando come parte di un recente AMA di Twitch, Booth ha affermato di aver tecnicamente infranto l'NDA per confermare che Autechre era effettivamente in lizza per la colonna sonora di Prime, prima che Nintendo decidesse di utilizzare invece il compositore della serie Kenji Yamamoto.

"Beh, ora posso spiegare il motivo dei crediti in Metroid Prime", ha detto. "Anche se tecnicamente sto violando un NDA dicendo questo, ma in pratica ci è stato chiesto di fare la colonna sonora da Retro Studios...Ci siamo incontrati con loro ad Austin. Erano davvero entusiasti e anche noi lo eravamo, perché si trattava di Metroid... il miglior gioco di sempre. E poi Nintendo lo ha interrotto per qualche motivo e ha voluto scegliere qualcun altro".

La serie Metroid sta attualmente godendo di una piccola rinascita dopo il rilascio di successo di Metroid Dread lo scorso anno.

Fonte: Eurogamer