Metroid Prime Remaster è apparso nel Nintendo Direct, ma probabilmente non ve ne siete accorti

A questo punto nella giornata di ieri abbiamo potuto vedere tutto ciò che il Nintendo Direct di settembre 2022 aveva da offrire, dando così vita a grandi annunci che hanno avuto il loro spazio nell'evento tenuto da Nintendo e che ha avuto come protagonista principale ovviamente la data di uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il tanto atteso sequel di Breath of the Wild che uscirà a maggio del prossimo anno in esclusiva per Nintendo Switch.

Ora, c'è da dire che, nonostante le voci secondo cui vedremmo i porting di Zelda e il remaster di Metroid Prime, la verità è che i fan sono rimasti con un pugno di mosche in mano, dato che non si è visto nessuno di questi titoli. Tuttavia gli occhi di falco del web hanno trovato un piccolo cenno a uno di questi due franchise; Metroid Prime è stato presente al Nintendo Direct...in un modo tutto particolare.

A un certo punto dell'evento Nintendo ha annunciato una nuova serie di giochi per il suo abbonamento online, con l'arrivo dei due capitoli di Pokémon Stadium insieme alla trilogia di Mario Party. Tuttavia, il jackpot è andato a GoldenEye 007, un gioco con protagonista James Bond e uno dei migliori titoli della storia. Ed è stato proprio qui che abbiamo potuto vedere l'icona di Metroid Prime. Eccovi l'immagine di seguito.

Semplice tributo o un piccolo indizio per i fan su Metroid Prime Remaster? Non ci resta che attendere e vedere se Nintendo sgancerà la bomba in questi giorni.

