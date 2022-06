Microsoft: Alex Kipman lascia l'azienda dopo le accuse di molestie

Alex Kipman, che ha guidato lo sviluppo dell'headset per la realtà aumentata HoloLens di Microsoft e del controller di movimento Kinect per Xbox, ha lasciato l'azienda. Ciò è avvenuto in seguito a segnalazioni di abusi verbali e di cattiva condotta sessuale da parte del dirigente dell'azienda.

Sebbene Microsoft non abbia ancora commentato la sua partenza, un'e-mail interna inviata martedì e visionata da Geek Wire ha confermato l'addio di Kipman, inquadrandolo come una ristrutturazione dell'azienda.

Nell'e-mail, il responsabile del gruppo Cloud e AI di Microsoft Scott Guthrie ha affermato che i cambiamenti in corso "allineeranno e accelereranno ulteriormente gli sforzi complessivi di Microsoft nel Metaverso come azienda nel prossimo anno fiscale".

Ha poi aggiunto: "negli ultimi mesi, Alex Kipman e io abbiamo parlato del percorso del team per il futuro. Abbiamo deciso di comune accordo che questo è il momento giusto per lui di lasciare l'azienda per perseguire altre opportunità".

Guthrie ha poi aggiunto: "apprezzo l'enorme visione che Alex ha fornito a Microsoft nel corso degli anni e tutto ciò che ha fatto per far progredire la nostra offerta di Metaverso. Alex si impegna ad aiutare i team nel processo di transizione nei prossimi due mesi e a garantire il successo prima di dedicarsi al suo futuro".

Questa notizia sarà senza dubbio gradita a coloro che hanno espresso le loro preoccupazioni sul comportamento tossico di Kipman durante il suo periodo in Microsoft.

Tra le altre cose, si dice che Kipman abbia guardato filmati inappropriati attraverso un headset VR, che poi sono stati proiettati su uno schermo esterno, mentre si trovava in una stanza piena di colleghi.

Fonte: Eurogamer.net.