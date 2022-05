Microsoft al lavoro su un brevetto che consente l'autenticazione di giochi fisici su console solo digitali

I giochi digitali sono diventati sempre più importanti anno dopo anno, e dove una volta le console solo digitali erano destinate a fallire, ora sono molto fiorenti. Ma per quanto riguarda la separazione tra i giochi digitali e fisici, c'è ancora molto da fare per rendere l'esperienza dell'utente più conveniente.

Un brevetto Microsoft recentemente pubblicato potrebbe contribuire a un qualcosa di unico. In sostanza il brevetto descrive un metodo che potrebbe consentire agli utenti di poter giocare a giochi fisici anche su console digitali. In sostanza, tutto ruota attorno all'utilizzo di unità disco esterne per autenticare i dischi e quindi, con quell'autenticazione, essere in grado di accedere a quei giochi nelle librerie digitali anche su una console senza unità disco.

Il brevetto pone anche una Xbox One come potenziale unità disco esterna in uno scenario del genere, quindi un utente potrebbe, ad esempio, essere in grado di inserire un disco fisico in un'unità disco e quindi giocare a quel gioco su una Xbox Series S che sappiamo essere la versione digitale della console next-gen. Il brevetto non menziona se queste autenticazioni saranno permanenti, anche se con ogni probabilità non lo saranno, perché allora si potrebbe semplicemente acquistare un disco, autenticarlo e poi restituirlo.

Come per tutti i brevetti che sono stati depositati, non sappiamo se alla fine il progetto vedrà la luce. Non ci resta quindi che aspettare.

Fonte: VGC