Microsoft ha incoraggiato la console war durante il 'periodo 360' ha affermato un ex dirigente della compagnia

Di console war ne abbiamo vissute e nonostante esistano ancora i nostalgici di quel periodo, probabilmente per confermare i propri bias, viviamo un periodo molto tranquillo da questo punto di vista, soprattutto da Microsoft. Phil Spencer non smette di mandare messaggi d'amore e fratellanza verso la concorrenza, cose impensabili fino a qualche anno fa.

La direzione gaming di Microsoft nel perido Xbox 360, era infatti molto diversa, cercando addirittura di alimentare la console war verso Sony. A confermarlo è l'ex dirigente della compagnia di Redmond Peter Moore, attraverso il suo podcast "My Other Passion":

"Abbiamo incoraggiato la console war, non per creare divisioni, ma per sfida, e quando dico sfida mi riferisco a quella tra Microsoft e Sony. Se Microsoft non avesse cambiato rotta dopo Xbox, dopo gli 'anelli rossi della morte', il mercato sarebbe un posto più povero e non avresti la concorrenza che hai oggi".

Come detto la direzione attuale è molto diversa e anche la maggior parte del pubblico ha una consapevolezza diversa del mercato. Certo, esiste ancora lo zoccolo duro di irriducibili che credono di aver acquistato l'unica console giusta e perfetta a questo mondo e che non debba esistere altro. Bisogna avere pazienza.

Fonte: PureXbox