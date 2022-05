Minecraft e Angry Birds insieme grazie ad un nuovo DLC crossover

L'ultimo grande crossover di Minecraft è con Angry Birds, con un nuovo DLC disponibile ora su Minecraft Marketplace. Il DLC consente essenzialmente alle persone di giocare ad Angry Birds all'interno di Minecraft, con meccaniche e personaggi tradotti nel mondo del survival crafting a blocchi.

Il DLC vedrà i giocatori lavorare attraverso varie missioni, sbloccando nuovi personaggi giocabili mentre riescono a salvare più uccelli dai maiali malvagi del franchise. I giocatori potranno anche giocare ad Angry Birds in Minecraft con gli amici in modalità cooperativa e potranno scegliere di giocare attraverso missioni standard con l'esplorazione classica in stile Minecraft, o in "modalità classica" che è più vicina all'originale Angry Birds.

La collaborazione ha in sostanza unito due giochi che hanno dominato il panorama culturale all'inizio degli anni 2010. Entrambi i giochi hanno ancora chiaramente i loro fan, con le recensioni iniziali del DLC sulla pagina Marketplace attualmente molto positive.

Il DLC è stato sviluppato da Oreville Studios, uno studio specializzato nella creazione di contenuti di gioco per Minecraft, in collaborazione con lo studio di Angry Birds Rovio Entertainment.

Fonte: Nintendo Life