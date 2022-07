Monster Hunter Rise: Sunbreak ha distribuito oltre 2 milioni di copie

Dopo il lancio del 30 giugno su Nintendo Switch e PC, l'espansione a pagamento Sunbreak di Monster Hunter Rise ha superato i due milioni di unità distribuite e vendite digitali in tutto il mondo.

Monster Hunter Rise base, invece, ha inoltre superato quota 10 milioni di copie distribuite e vendite digitali in tutto il mondo, rispetto ai nove milioni del maggio 2022. Il gioco base è stato lanciato originariamente nel marzo 2021 per Nintendo Switch.

In un recente comunicato stampa, Capcom ha anche rivelato che le vendite cumulative della serie hanno superato gli 84 milioni di unità ad oggi. Monster Hunter World continua a registrare ottimi risultati per l'azienda con 21 milioni di unità distribuite dal suo lancio nel gennaio 2018.

Come il gioco base, Monster Hunter Rise: Sunbreak riceverà aggiornamenti gratuiti post lancio nel corso dell'anno. Il primo uscirà ad agosto e aggiungerà Lucent Nargacuga e Seething Bazelgeuse insieme alla Forlorn Arena. I prossimi aggiornamenti del titolo arriveranno in autunno e in inverno, con altri mostri e sfide speciali in arrivo.

Fonte: Gamingbolt.