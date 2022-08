Monster Hunter Rise: Sunbreak aggiungerà Flaming Espinas il prossimo mese con l'Update 2

Il Title Update 1 è attualmente disponibile per Monster Hunter Rise: Sunbreak, ma Capcom non si riposa sugli allori.

Il Title Update 2 è in arrivo a fine settembre e il primo nuovo mostro è stato da poco rivelato: Flaming Espinas da Monster Hunter Frontier. Più in basso potete vedere il traler dedicato al nuovo mostro.

Il Flaming Espinas è una variante dell'Espinas e può infliggere danni da fuoco e veleno. Tuttavia, è anche in grado di diminuire la difesa e il movimento (anche se non è ancora chiaro se queste caratteristiche verranno applicate a Sunbreak).

Con il Title Update 2 arriveranno anche diverse specie rare e mostri "potenziati", quindi rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli, dato che al Tokyo Game Show 2022, in programma per il mese prossimo, potrebbero arrivare interessanti novità.

Monster Hunter Rise: Sunbreak è disponibile per PC e Nintendo Switch e di recente ha superato i quattro milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Fonte: Gamingbolt.