Monster Hunter Rise: Sunbreak, Capcom svela la roadmap per il 2022 e 2023

Ancora più gigantesche bestie arriveranno all'interno di Monster Hunter Rise: Sunbreak quando il primo degli aggiornamenti gratuiti del titolo arriverà ad agosto. I fan dovranno aspettarsi due nuove specie rare insieme a una nuova area da esplorare.

Sarete in grado di viaggiare verso l'Arena Forlorn grazie all'aggiornamento, una nuova area. Ci sono un sacco di enormi architetture in pietra in rovina, forse distrutte, in cui i mostri possono nascondersi.

Il trailer offre anche una prima occhiata ai cacciatori che affrontano il fantastico Lucent Nargacuga. Tuttavia, non è tutto per i cacciatori che invece avranno la possibilità di combattere anche Seething Bazelgeuse, una vera e propria lucertola alata gigantesca con squame. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Ma non è finita, perché Capcom ha già stilato una roadmap per quest'anno: in autunno arriveranno nuovi mostri e specie così come questo inverno. Non solo perché Capcom ha annunciato nuovi contenuti (per ora ancora segreti) per il prossimo anno.

