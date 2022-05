Nacon lancia un nuovo studio a Milano che lavora ad un videogioco survival basato su licenza cinematografica

La società francese di videogiochi Nacon sta aprendo un nuovo studio a Milano. Nacon Studio Milan si concentrerà sia sullo sviluppo di giochi di corse che su un nuovo progetto survival basato su una licenza cinematografica.

Questo nuovo studio apre a Milano un anno e mezzo dopo che Nacon ha acquistato la maggioranza di Raceward Studio. Lo sviluppatore di giochi italiano ha creato giochi di corse come Rims Racing, una simulazione di moto. Nacon Studio Milan sarà la nuova sede di questo studio.

In origine, Nacon era una società di accessori per videogiochi. Attraverso varie acquisizioni di studi, Nacon è ora uno dei principali sviluppatori di giochi AA.

"Siamo orgogliosi della direzione che abbiamo preso", ha affermato Marco Ponte, CEO di Nacon Studio Milan. Originariamente nato come un team di esperti di corse, lo studio è cresciuto rapidamente e "il nostro nuovo talento ci ha dato il desiderio di esplorare un nuovo territorio. Ecco perché abbiamo deciso di allargare i nostri orizzonti e provare un altro tipo di gioco. Non vediamo l'ora di presentare questo nuovo progetto al mondo. La nostra famiglia sta crescendo e speriamo di dare il benvenuto a nuovi membri non appena avremo costruito la nostra squadra”.

Nacon Studio Milan svilupperà principalmente giochi di corse ma si ramificherà come abbiamo detto anche verso altri generi. Se lo studio è composto principalmente da veterani di Raceward Studio, la società assumerà nuovo personale per sviluppare i loro progetti futuri.

Fonte: GamesIndustry