Need for Speed si prepara per una nuova fase di test secondo il leaker Tom Henderson

Come sappiamo da un po', Need for Speed sta per tornare in una veste totalmente rinnovata e alla ricerca di un focus perso di vista nelle ultime iterazioni. Nel corso dei vari capitoli infatti, la serie si è districata tra diversi ostacoli che ne hanno minato il successo.

L'ultimo NFS Heat è stato comunque abbastanza apprezzato, anche per l'interessante idea di variazione di eventi tra il giorno e la notte, ma siamo lontani dai successi strepitosi dei primi anni. Sono cambiati i tempi, è vero, eppure in Electronic Arts sembrano fare sul serio, con progetto affidato alle sapienti mani di Criterion.

A new batch of Playtests have been sent out including new in-person EA Playtests next week in Guildford, UK 👀 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 9, 2022

La presentazione ufficiale sembra essere vicina, visto che il Summer Game Fest è alle porte ma anche per il leak scaturito dal noto Tom Henderson, che ha annunciato una nuova serie di test del racing arcade. L'EA Play 2022 non ci sarà, per cui sarebbe possibile sperare in un reveal anticipato.