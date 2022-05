Netflix potrebbe introdurre la pubblicità già quest'anno

Secondo gli ultimi report, Netflix potrebbe aggiungere un tier con pubblicità prima della fine dell'anno. Il New York Times ne ha parlato in un articolo che indica che i dirigenti hanno detto ai dipendenti che il livello di abbonamento a un prezzo inferiore potrebbe arrivare negli ultimi tre mesi del 2022.

I mormorii riguardo un piano di livello inferiore con pubblicità sono in circolazione da anni ormai. Ma i rumor si sono rafforzati quest'anno. Con la società che perde così tanti abbonati a causa di una serie di fattori, sembrerebbe che la leadership stia cercando di correggere il tiro il più rapidamente possibile. Tuttavia, l'implementazione di un livello completamente diverso è un duro lavoro e resta da vedere se riusciranno a rispettare una sequenza temporale così rigida.

"La nostra crescita dei ricavi è rallentata considerevolmente, come mostrano i nostri risultati", hanno detto in precedenza i dirigenti di Netflix agli azionisti in un comunicato stampa. Nella lettera, hanno poi spostato la colpa per le carenze alla condivisione delle password tra gli utenti.

"Lo streaming sta vincendo in modo lineare, come avevamo previsto, e i titoli Netflix sono molto popolari a livello globale. Tuttavia, la nostra penetrazione relativamente elevata nelle famiglie - se si include il gran numero di famiglie che condividono account - combinata con la concorrenza, sta creando venti contrari alla crescita dei ricavi", hanno aggiunto . "La grande spinta del COVID allo streaming ha oscurato il quadro fino a poco tempo. Mentre lavoriamo per riaccelerare la nostra crescita dei ricavi, attraverso miglioramenti al nostro servizio e una monetizzazione più efficace della condivisione multifamiliare, manterremo il nostro margine operativo a circa il 20%. "

Gli azionisti, però, hanno deciso di fare causa a Netflix. Questi sostengono di essere stati fuorviati sullo stato dell'azienda e sulle prospettive per il futuro. Nel documento, gli azionisti affermano che Netflix "ha rilasciato dichiarazioni sostanzialmente false e/o fuorvianti, nonché non ha rivelato fatti negativi sostanziali sull'attività, le operazioni e le prospettive della Società".

Il documento stesso aggiunge che "le dichiarazioni positive (di Netflix) sull'attività, le operazioni e le prospettive della Società erano sostanzialmente false e/o fuorvianti e/o mancavano di una base ragionevole".

Fonte: Comicbook.