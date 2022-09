Netflix annuncia la creazione di uno studio interno dedicato ai videogiochi

Netflix ha annunciato la creazione di uno studio di videogiochi interno.

Il gigante dello streaming ha creato uno studio a Helsinki, in Finlandia, che sarà guidato dall'ex direttore generale di Zynga Helsinki Marko Lastikka.

Da quasi un anno, gli abbonati a Netflix in numerose regioni hanno accesso a una libreria di titoli per dispositivi mobile attraverso le versioni Android e iOS dell'applicazione Netflix.

Tuttavia, finora questi titoli sono stati creati da aziende esterne o acquisite, come Night School Studio, creatore di Oxenfree.

"Questo è un altro passo nella nostra visione di costruire uno studio di giochi di livello mondiale che porterà una varietà di titoli originali deliziosi e profondamente coinvolgenti - senza pubblicità e senza acquisti in-app - alle nostre centinaia di milioni di membri in tutto il mondo", ha dichiarato Amir Rahimi, boss della divisione giochi di Netflix.

"È ancora presto e abbiamo ancora molto lavoro da fare per offrire una grande esperienza di gioco su Netflix. La creazione di un gioco può richiedere anni, quindi sono orgoglioso di vedere come stiamo costruendo costantemente le fondamenta dei nostri studi nel nostro primo anno, e non vedo l'ora di condividere ciò che produrremo nei prossimi anni".

Fonte: VGC.