Netflix farà pagare $3 se si vuole condividere la propria password con un amico

Netflix sta cercando di aggiungere una nuova tariffa per gli utenti che condividono le proprie password con gli amici. Al momento, la società sta testando il nuovo livello in America Latina per gli utenti che hanno fornito le loro password agli amici. Questi utenti dovranno pagare 3 dollari in più per condividere le loro password in altre regioni.

I termini di servizio di Netflix non prevedono la condivisione dell'account con più abitazioni. Mentre in passato l'azienda non ha prestato molta attenzione a questo aspetto, ora sta cercando di aggiungere un costo aggiuntivo. Ciò è dovuto al fatto che l'azienda sta perdendo denaro. Oltre ai soldi, l'azienda ha perso anche molti abbonati.

Si ipotizza che l'azienda perderà ancora più soldi e abbonati, motivo per cui si è deciso di far pagare un canone aggiuntivo di 3 dollari. Oltre a questo, l'azienda sta cercando di introdurre un livello ad-supported che sarà più economico del livello standard.

Parlando di numeri, quasi 222 milioni di abbonati paganti stanno condividendo le loro password di Netflix con 100 milioni di "households" non paganti. Se gli utenti vogliono continuare a condividere le loro password Netflix, dovranno pagare una tariffa aggiuntiva di 3 dollari rispetto al prezzo standard. In questo modo l'azienda potrà aumentare le proprie entrate.

Che ne pensate?

Fonte: Wccftech.