New Tales from the Bordelands potrebbe essere annunciato stasera alla Gamescom Opening Night Live

Geoff Keighley ha lasciato intendere che uno dei giochi presentati durante l'Opening Night Live della Gamescom sarà un nuovo titolo di Borderlands.

Il teaser su Twitter è essenzialmente un'immagine con tre silhouette di personaggi, insieme a un tag dell'account Twitter ufficiale di Borderlands.

New Tales from the Bordelands non sarebbe comunque l'unico gioco a essere presentato all'evento; finora sono stati fatti diversi annunci in vista dello show, tra cui Honkai: Star Rail, The Outlast Trials, Gotham Knights, The Expanse: A Telltale Series, Hogwarts Legacy, High on Life e Sonic Frontiers, tra gli altri.

La Gamescom Opening Night Live si terrà questa sera e potrà essere seguita in diretta. Il conduttore Geoff Keighley ha descritto l'evento come "una serata di annunci di giochi, anteprime mondiali e molto altro". Alla Gamescom ci sarà anche un evento fisico a cui i fan potranno partecipare per provare diversi giochi in uscita.

Alcune grandi aziende di videogiochi hanno annunciato che parteciperanno alla Gamescom, tra cui Microsoft, Bandai Namco e Ubisoft. Sony e Nintendo, invece, hanno annunciato che non saranno tra i protagonisti.

Fonte: Gamingbolt.