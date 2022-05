Nintendo, ora l'Arabia Saudita possiede il 5% della società

Il Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita, un pozzo quasi senza fondo di denaro con il compito di diversificare l'economia della nazione, ha acquisito una partecipazione del 5,01 % in Nintendo.

La notizia è stata annunciata in un documento presentato al ministero delle Finanze giapponese. Questo investimento segue operazioni simili effettuate lo scorso anno in Capcom, EA, Take-Two e Activision, insieme alla proprietà quasi completa di SNK.

Bloomberg, che ha reso pubblica l'informazione, afferma che ciò renderebbe il Public Investment Fund il "quinto maggiore azionista" della società.

I videogiochi non sono l'unica industria dell'intrattenimento per il Fondo. Hollywood non è stata estranea al denaro saudita negli ultimi anni e anche le squadre sportive e le competizioni sono state una priorità assoluta per il principe ereditario Mohammed bin Salman. L'anno scorso è stato effettuato un acquisto ingente del Newcastle, squadra della Premier League, mentre i soldi del Fondo sono stati spesi per molte altre cose, dalle corse di cavalli alla Formula 1.

