Nintendo, Bandai Namco e SEGA tra i partecipanti al PAX West 2022

Il PAX West 2022 sta tornando per chiudere l'estate in bellezza e alcune delle società presenti allo spettacolo sono state nominate: tra queste figura anche Nintendo.

ReedPop afferma che "Nintendo, SEGA, Bandai Namco, MiHoYo, tinyBuild, Devolver Digital, Yacht Club Games e altri sono alcuni dei più grandi editori di giochi entusiasti di mostrare le loro ultime novità" all'evento.

Vedremo anche sviluppatori come Larian Studios, Tripwire Interactive, Thunderful Games e altri nel piano espositivo pronti con "titoli sia amati che non annunciati". Altre società confermate includono Intel, AMD, ASUS e AORUS GIGABYTE, AAA, Finji, Apogee Entertainment, Koch Media, Brace Yourselves Games, Raw Fury, Studio Wildcard, Ysbryd Games e PM Studios.

Oltre ai giochi giocabili nell'area espositiva, il PAX West 2022 sarà caratterizzato da competizioni di gioco, panel, spettacoli dal vivo di Penny Arcade, competizioni di eSport nella PAX Arena e concerti con musica ispirata ai videogiochi. Ci saranno anche sale da tavolo e sezioni di gioco libero, con ulteriori informazioni che arriveranno in un secondo momento.

Fonte: GoNintendo