Nintendo Direct Mini, annunciato un evento incentrato sui giochi Switch di terze parti

Buone notizie per i fan di Nintendo e possessori di Switch, perché la società ha annunciato in questi minuti che proprio domani 28 giugno alle 15:00 si terrà un Nintendo Direct Mini incentrato sui titoli di terze parti che arriveranno all'interno della console ibrida.

Come riporta l'account Twitter di Nintendo questa diretta avrà una durata di circa 25 minuti e come abbiamo detto mostrerà i giochi third-party di prossima uscita.

I giochi dei partner editoriali di Nintendo che potrebbero apparire nel nuovo Nintendo Direct includerebbero l'espansione Monster Hunter Rise: Sunbreak di Capcom, il remake Live A Live di Square Enix, la serie Klonoa Phantasy Reverie di Bandai Namco e Bayonetta 3 di SEGA e PlatinumGames. Potrete seguire la diretta sia sul canale YouTube di Nintendo che sul sito Nintendo Direct.

Guarda un nuovo #NintendoDirectMini: Partner Showcase, disponibile on demand sul nostro canale YouTube dalle 15:00 del 28/06, per circa 25 minuti di informazioni sui prossimi titoli per #NintendoSwitch di terze parti.



Iscriviti e attiva le notifiche 🔔: https://t.co/isymYXRLTU pic.twitter.com/xgW8NgS2ny