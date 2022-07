Nintendo in Giappone lancia un abbonamento dedicato alla riparazione di Switch

Non è un segreto che Switch, o meglio i controller Joy-Con di Switch, siano stati oggetto di una serie di difetti negli anni. Conosciuti per il tanto temuto Joy-Con Drift, i controller sono stati una fonte di dolore per i giocatori di tutto il mondo, con molti che hanno optato per il Pro Controller molto più affidabile.

Sembra che Nintendo stia finalmente cercando di fornire un servizio significativo per affrontare tali problemi e ha lanciato un servizio di abbonamento in Giappone per aiutare i clienti che richiedono riparazioni Switch. Il servizio è noto come "Wide Care" e costerà ai consumatori 200 yen al mese (circa $ 1,50) o 2000 yen all'anno ($ 15).

Il servizio copre praticamente tutto ciò che viene fornito con l'hardware Switch, comprese le console stesse, i controller Joy-Con, il dock e l'adattatore CA. I clienti possono richiedere fino a sei riparazioni all'anno, con il servizio che copre anche danni accidentali e danni causati dall'acqua.

Come abbiamo detto, per ora questo servizio è disponibile solo in Giappone. Non ci resta che attendere per vedere se arriverà anche nel resto del mondo.

Fonte: VGC