Nintendo: la pena detentiva dell'hacker Gary Bowser sarà d'esempio per gli altri

Nintendo ha descritto la pena detentiva di Gary Bowser, un membro di un gruppo di hacker, come un "momento molto significativo". Bowser faceva parte di un gruppo chiamato Team-Xecuter, che piratava l'hardware Nintendo dal 2013. Il gruppo ha prodotto e venduto dispositivi che consentono alle persone di riprodurre ROM illegali su Switch e 3DS.

A febbraio, a Bowser era stato detto che avrebbe scontato 40 mesi di carcere, ovvero più di tre anni, dopo essersi dichiarato colpevole della sua parte nella distribuzione e vendita di dispositivi abilitanti alla pirateria.

Ora, il sito Axios ha riferito sul processo e ha citato la trascrizione, rivelando dettagli sulla sentenza. Secondo quanto riferito, l'avvocato di Nintendo, Ajay Singh, ha dichiarato: “Questo è un momento molto significativo per noi. È l'acquisto di videogiochi che sostiene Nintendo e l'ecosistema Nintendo, e sono i giochi che fanno sorridere le persone. È per questo motivo che facciamo tutto il possibile per impedire che i giochi sulle console Nintendo vengano rubati".

Secondo quanto riferito, il giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti Robert Lasnik ha dichiarato: “Dico sempre ai giurati: 'Il tuo ruolo non è quello di inviare un messaggio. Il tuo ruolo è decidere la colpa o l'innocenza sui fatti'. Ma il mio ruolo a volte comporta l'invio di un messaggio. Voglio che sia chiaro il messaggio che, in circostanze normali, avrei mandato il signor Bowser in prigione per cinque anni".

Anche Bowser ha parlato in tribunale: "È stata un'esperienza molto traumatica per me essere arrestato, venire qui, affrontare tutto questo. Questa è la mia prima volta in una prigione. Ho passato già 16 mesi in custodia e sei mesi li ho passati rinchiusi a casa a causa del Covid. Ho attraversato tutte e tre le ondate di Covid prima ancora che fosse disponibile un vaccino. Personalmente non ho il vaccino poiché sono scettico riguardo alle mie condizioni mediche, al modo in cui mi influenzerà e non sono stato in grado di ricevere effettivamente un trattamento medico adeguato perché non sono stato in grado di avere un faccia a faccia con un medico per vedere se il vaccino sarebbe stato possibile con le mie condizioni di salute. Quando sono stato arrestato per la prima volta, pesavo 410 libbre (circa 180 kg). Ho dovuto usare una sedia a rotelle. Ho passato la vita a bere,da quando avevo 15 anni, dopo la morte di mia madre, e questo è stato il periodo più lungo in cui sono stato sobrio nella mia vita".

Fonte: Eurogamer