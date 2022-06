Nintendo contro la pirateria: una nuova versione di Switch è stata creata nel 2018 per combattere gli hacker

Nintendo ha lanciato una nuova versione dello Switch nel tentativo di superare uno dei sistemi di pirateria creati dal gruppo hacker Team Xecuter.

Un avvocato di Nintendo ha fatto questa rivelazione a febbraio, quando l'azienda stava facendo pressione affinché un giudice emettesse una sentenza di cinque anni per il membro del Team Xecuter Gary Bowser, che alla fine è stato condannato a 40 mesi di carcere.

Nel 2013 il Team Xecuter ha iniziato a creare e vendere dispositivi di elusione che consentivano agli utenti di riprodurre ROM illegali sulle console, tra cui Switch e 3DS.

Secondo quanto riferito, Nintendo ha iniziato a distribuire nuovo hardware Switch più resistente agli hack nel 2018.

In una trascrizione della sentenza di Bowser, l'avvocato di Nintendo Ajay Singh ha dichiarato (via Axios): "alla fine, Nintendo ha dovuto lanciare una nuova versione dell'hardware in risposta a uno di questi strumenti di hacking, e questa modifica ha comportato innumerevoli ore di progettazione e aggiustamenti alle nostre catene di produzione e distribuzione globali e, ovviamente, risorse corrispondenti".

"Per essere chiari, questi effetti sono il risultato diretto dell'attacco dell'imputato e del Team Xecuter alle nostre misure di protezione tecnologica".

Secondo il governo degli Stati Uniti, l'impresa criminale del Team Xecuter ha generato vendite per decine di milioni di dollari e ha causato perdite fino a 150 milioni di dollari alle vittime.

La difesa di Bowser ha stimato che ha guadagnato un totale di 320.000 dollari nel corso di sette anni, gestendo siti web che pubblicizzavano i prodotti illegali, ospitando forum e fornendo assistenza ai clienti.

Il suo team legale ha chiesto alla corte di imporre una pena detentiva di 19 mesi, che lo avrebbe visto già rilasciato dato il tempo che aveva già scontato prima della sentenza.

L'avvocato ha sostenuto che Bowser era il membro meno colpevole del Team Xecuter e che gli è stato chiesto di "sopportare l'intero peso dell'argomentazione del governo secondo cui la Corte deve 'inviare un messaggio' di deterrenza generale imponendo una lunga pena".

L'avvocato di Nintendo ha inoltre descritto la condanna di Bowser come un'"opportunità unica" per inviare un messaggio sulla pirateria.

Fonte: VGC.