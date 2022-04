Nintendo pensa alla ricerca e sviluppo e acquista terreno per espandere la sede

Nintendo ha annunciato l'acquisto di 10.028,55㎡ di terreno a Kyoto, in Giappone. Il terreno è situato in fondo alla strada rispetto alla sua attuale sede in città. La società ha dichiarato che sta acquistando il terreno per espandere la sua sede con un nuovo centro di sviluppo.

Nella sua dichiarazione, Nintendo afferma che l'obiettivo della nuova struttura sarà il "rinforzo" della divisione ricerca e sviluppo. Il terreno che Nintendo ha acquistato in precedenza apparteneva alla città di Kyoto. Come parte della sua divulgazione, Nintendo ha rivelato il prezzo di acquisto, che era sotto forma di offerta. Nintendo sta pagando 5.000.000.000 di yen ($ 40 milioni) per la terra.

Non è chiaro quando inizieranno i lavori di costruzione dell'edificio, ma Nintendo ha previsto dicembre 2027 come data di completamento prevista. Non è una novità che la società ponga attenzione alla sua divisione di ricerca e sviluppo, campo in cui sta investendo molto.

Per adesso non sappiamo ancora cosa bolle in pentola nell'azienda di Kyoto. Non ci resta che attendere e vedere.