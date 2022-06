Nintendo starebbe lavorando al sequel di 1-2-Switch ma il test ha portato a problemi

Secondo un report di Imran Khan di Fanbyte, le fonti interne di Nintendo hanno confermato che un sequel del pacchetto di mini-giochi, 1-2-Switch, è in lavorazione, ma che il feedback interno è stato "brutale", affermando come il gioco sia "noioso".

Il gioco è provvisoriamente intitolato Everybody's 1-2-Switch e, secondo quanto riferito, prende l'aspetto multiplayer del primo gioco e lo trasforma da un party game locale in un gioco online con un massimo di 100 giocatori.

Tuttavia, Khan riferisce: "Quando i gruppi di tester hanno ricevuto il gioco, il feedback al team di sviluppo è stato brutale. Il pubblico target che Nintendo sperava di raggiungere - le famiglie con bambini - hanno trovato i giochi noiosi; molti non volevano nemmeno giocare per interi round. Nel Bingo ad esempio, un giocatore userebbe il joycon per mimare un numero prima di leggerlo sullo schermo della TV, un processo che i tester hanno segnalato come noioso".

Khan afferma che "nessuno si aspettava che Everybody's 1-2-Switch venisse testato così male" e che ha fatto fallire i piani di Nintendo per il lancio. Dopo questo feedback quindi non si capisce se il titolo vedrà mai la luce.

Ora, secondo Khan, il piano potrebbe essere quello di lanciarlo come componente aggiuntivo per Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo: "la qualità potrebbe essere meno importante, sostengono le fonti, se nessuno paga qualcosa per questo", afferma. C'è sempre la possibilità che anche il gioco venga accantonato, ma le fonti di Khan "non credono che accadrà".

Fonte: Eurogamer