Nintendo Switch e il drifting dei Joy-Con: 'migliaia' da riparare a settimana ed errori di riparazione frequenti

L'annoso problema del drifting delle levette analogiche di Nintendo Switch si è fatto sempre più sentire, al punto che è stata sporta denuncia più di una volta e l’Unione Europea ha lanciato un'indagine, con tanto di scuse formali del presidente di Nintendo.

Secondo un report recente, un ex supervisore della struttura di riparazione di Switch, lecitamente sotto contratto con Nintendo, menzionava di ricevere “centinaia” di Joy-Con non funzionanti ogni giorno, al punto che il lavoro era diventato “molto stressante”, con turni più lunghi per i dipendenti che risultavano anche in errori di riparazione.

Tra il 2017 e il 2018 la politica adottata da Nintendo era quella di sostituire i Joy-Con malfunzionanti con delle unità nuove, poi mutata nella riparazione di tutti i set di Joy-Con che arrivavano malfunzionanti: il problema aveva raggiunto una scala talmente grande che ogni settimana si ricevevano controller difettosi nell'ordine delle migliaia, al punto da rendere necessario un nuovo settore dedicato esclusivamente alla riparazione dei controller.

Riparazione che, secondo politica aziendale, richiedeva che il 90% dei controller difettosi doveva essere rimesso in sesto entro quattro giorni: un tenore estremamente difficile da mantenere.

L'anno scorso, Nintendo ha detto di aver modificato i Joy-Con per migliorare e risolvere il problema, ma non si sa ancora che impatto ha avuto - se l’ha avuto - questa miglioria nel settore riparazione.

