Nintendo Switch, quali sono i giochi più venduti di sempre? Ecco la Top 10

Il successo di Nintendo Switch è travolgente. La console ibrida è stata lanciata a marzo 2017 e attualmente conta tre diversi modelli...se non contiamo i rumor su una potenziale versione di Switch Pro in arrivo il prossimo anno.

E quali sono i giochi più venduti della console ibrida? Le esclusive Switch sono già note per essere di gran moda in Europa, Asia e Nord America. Ora però è stato condiviso un elenco aggiornato delle vendite dei giochi per Switch al 30 giugno 2022.

Forse non sorprende che Mario Kart 8 Deluxe è il titolo Nintendo Switch più venduto fino ad oggi. Sono passati cinque anni dal suo arrivo, ma ciò non gli impedisce di continuare a vendere come il pane. Il gioco ha accumulato un totale di 46,82 milioni di giochi venduti dal suo lancio. Il secondo miglior gioco è Animal Crossing New Horizons. Il simulatore di vita di Nintendo ha venduto 39,38 milioni di copie.

Qui di seguito potete dare uno sguardo alla Top 10: va considerato comunque che si tratta di stime e non cifre reali.

Mario Kart 8 Deluxe - 46,82 milioni Animal Crossing: New Horizons - 39,38 milioni Super Smash Bros. Ultimate - 28,82 milioni The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 27,14 milioni Pokémon Spada e Scudo - 24,50 milioni Super Mario Odyssey - 23,93 milioni Super Mario Party - 18,06 milioni Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente - 14,79 milioni Pokémon: Let's Go, Pikachu ed Eevee - 14,66 milioni Ring Fit Adventure - 14,54 milioni

Fonte: Twitter