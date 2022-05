Nintendo Wii in oro 24 carati della Regina Elisabetta ora è stato messo all'asta

Il Nintendo Wii d'oro inviato alla Regina Elisabetta II come parte di una mossa di marketing sembra essere in vendita. Un elenco sul sito di aste Goldin, offre un "pacchetto di console placcato oro Nintendo Wii unico nel suo genere commissionato per la regina Elisabetta", con l'offerta attuale di $ 2.000.

Nel 2009, l'ormai defunto editore THQ aveva pubblicato "Big Family Games", un titolo in qualche modo simile a Wii Sports. Come parte di una campagna di marketing per il gioco, l'editore ha deciso che avrebbe dovuto inviare una copia alla famiglia più grande e di più alto profilo a cui potesse pensare - la famiglia reale - ma che il gusto per il lusso dei reali avrebbe significato la creazione di una console in oro.

Mentre la console è stata inviata a Buckingham Palace, il servizio di sicurezza della Regina ha rispedito al mittente il Nintendo Wii. La società è fallita nel 2012, tuttavia, e questa console è andata perduta fino al 2017, quando è riemersa nelle mani di un collezionista. Da allora è passato ad un nuovo proprietario, che ora lo ha rimesso in vendita.

L'offerta è aperta e per adesso la console si trova ad un prezzo di 2.100 dollari. Chi se l'aggiudicherà? NOn ci resta che attendere.

Fonte: Kotaku