Ghost Recon un nuovissimo capitolo al centro dei rumor

La chiusura al supporto di Ghost Recon Breakpoint, dopo due anni dal debutto, non segna ovviamente la fine del brand. Con in arrivo il battle royale Frontline, pare che il prossimo anno potremmo vedere un nuovo capitolo ufficiale, secondo nuovi rumor.

Sviluppato da Ubisoft Paris, il nuovo progetto ha nome in codice "Over" ed essendo in produzione da più di un anno, potrebbe giù arrivare per il primo quarto del 2023 o massimo per l'inizio del 2024. Questo secondo Kotaku, che fa notare altresì come il progetto sia apparso anche nel grosso leak che ha colpito Nvidia qualche settimana fa.

Nel frattempo dunque potremmo forse trovare Frontline, anche se prosegue attraverso uno sviluppo burrascoso e dare l'ultimo saluto a Breakpoint, tra l'altro sempre sviluppato dalla divisione parigina di Ubisoft. Non vi sono ulteriori dettagli al momento ma un capitolo ufficiale sembra proprio che serva davvero al brand per risollevarsi.

Fonte: Kotaku