Il nuovo gioco Marvel di Amy Hennig potrebbe presentare Captain America e Black Panther nella Seconda Guerra Modiale

Il D23 si sta avvicinando e con esso anche diversi rumor sui nuovi progetti a tema videoludico. Uno dei team più attenzionati in tal senso è Skydance New Media dell'ex direttrice creativa di Naughty Dog Amy Hennig. Si sa già che il loro titolo in sviluppo fa parte dell'universo Marvel e qualche rumor precedente parlava di un team di eroi ma senza ulteriori dettagli.

MCU Status ha pubblicato qualcosa di interessante e considerato una fonte affidabile in questo campo avendo rivelato ad esempio il regista del nuovo Fantastici 4 prima dell'annuncio ufficiale da parte di Disney. Secondo queste nuove informazioni, il titolo sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, con Captain America e Black Panther come protagonisti, schierati contro l'Hydra (è sicuramente Teschio Rosso).

We have heard the new Marvel video game from Skydance Media will be a WW2 set adventure featuring Captain America and Black Panther. The duo will face off against the forces of Hydra. pic.twitter.com/nHizdcLm3S