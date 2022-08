Nvidia, AMD, Intel e mercato delle GPU: un enorme calo nel secondo trimestre del 2022

JPR (Jon Peddie Research) ha pubblicato un report sul mercato delle GPU per il secondo trimestre del 2022, che mostra un enorme calo delle distribuzioni per NVIDIA, AMD e Intel.

Il secondo trimestre del 2022 è stato particolarmente difficile per le aziende produttrici di GPU, in primo luogo per NVIDIA. Mentre sia Intel che AMD hanno registrato un enorme calo delle distribuzioni, NVIDIA ha avuto una situazione ancora più difficile. Per questo motivo, tutti i vendor stanno per offrire un'ulteriore serie di tagli di prezzo sulle loro GPU esistenti per eliminare le scorte.

Jon Peddie Research riporta che "la crescita del mercato globale delle GPU per PC ha raggiunto gli 84 milioni di unità nel secondo trimestre del 2022, mentre le distribuzioni di CPU per PC sono diminuite del -34% rispetto all'anno precedente. Nel complesso, le GPU avranno un tasso di crescita annuale composto del 3,8% nel periodo 2022-2026 e raggiungeranno una base installata di 3.103 milioni di unità alla fine del periodo".

La quota di mercato complessiva di AMD rispetto allo scorso trimestre è aumentata dell'1,1%, quella di Intel del 2,0% e quella di Nvidia è diminuita del -3,15%.

Le distribuzioni complessive di unità di GPU sono diminuite del -14,9% rispetto allo scorso trimestre. Le distribuzioni di AMD sono diminuite del -7,6%, quelle di Intel del -9,8% e quelle di Nvidia del -25,7%.

Il secondo trimestre tipicamente porta con sé un calo rispetto al trimestre precedente e questo trimestre ha registrato una flessione del -12,7% rispetto al trimestre precedente, inferiore alla media decennale del -10,5%.

Jon Peddie, presidente di JPR, ha osservato: "questo trimestre ha registrato risultati complessivamente negativi per i produttori di GPU, rispetto al trimestre precedente. Gli eventi globali, come il protrarsi della guerra in Ucraina, la manipolazione da parte della Russia delle forniture di gas all'Europa occidentale e il conseguente nervosismo creato da questi eventi hanno frenato l'economia europea; il Regno Unito è in recessione con un'inflazione elevata".

"Le previsioni non sono mai state così impegnative e, di conseguenza, le nostre e le altre previsioni saranno riviste frequentemente in base ai nuovi dati", ha dichiarato Peddie.

Fonte: Wccftech.